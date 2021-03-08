Москва, , 15:38 — REGNUM Экспертно-судейская комиссия Российского футбольного союза (РФС) установила, что удаление датского защитника казанского футбольного клуба «Рубин» Оливера Абильгора в матче 20-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) со «Спартаком» было ошибочным. Об этом 8 марта сообщает пресс-служба РФС.

«Судья ошибочно вынес вторую желтую карточку игроку «Рубина» Оливеру Абильгору на 71-й минуте матча. Решение ЭСК мотивировано тем, что футболист «Рубина» совершил обычное нарушение правил по неосторожности, не требовавшее вынесения предупреждения», — говорится в постановлении РФС.

При этом уточняется, что решение судьи вынести предупреждение (четвертое в сезоне, что ведет к дисквалификации на один матч) хорватскому защитнику «Рубина» Сильвие Бегичу на 26-й минуте этого же матча было правильным.

Как сообщало ИА REGNUM, 28 февраля московский «Спартак» уступил казанскому «Рубину» в матче 20-го тура РПЛ со счетом 0:2.