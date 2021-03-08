Москва, , 15:39 — REGNUM Аргентинский нападающий московского футбольного клуба ЦСКА Адольфо Гайч попал в сферу интересов миланской команды «Интер». Об этом 8 марта сообщает Calciomercato.

Уточняется, что миланском клубе рассматривают 22-летнего футболиста в качестве дублера бельгийскому форварду Ромелу Лукаку.

При этом его контракт с московским клубом рассчитан до лета 2025 года.

Отметим, в настоящее время Адольфо Гайч играет на правах аренды за команду «Бенвенто» и в тех матчах итальянской Серии А отметился одним забитым голом.