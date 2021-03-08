Киев, , 15:45 — REGNUM В Киеве проходит марш в защиту прав женщин, инициаторами которого являются представители международных организаций, представители феминистского движения, а также ЛГБТ-сообществ, сообщает 8 марта издание «Страна.ua».

Следите за развитием событий в трансляции: «Международный женский день 8 Марта — все новости»

Одно из требований участников нынешней акции — обратить внимание на ущемление прав женщин во время карантина, такие, как увольнения, усиление домашнего насилия, проблемы с образованием детей. Участники марша также требуют от депутатов украинского парламента ратифицировать Стамбульскую конвенцию, направленную против домашнего насилия, которая, также вводит понятие «гендер». Также лозунгом участников акции является «противодействие ультраправому насилию».

Собрание участников акции началось в 13:00 (14:00 мск) на Михайловской площади, куда также прибыли члены праворадикальных организаций. В частности — националисты из организации «Традиция и порядок» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), сторонники радикала Дмирия Корчинского. Позже на акцию прибыли члены ОУН (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

На Михайловской площади по оценкам издания присутствовали несколько сотен человек. Одна из участниц акции протеста держала в руках портреты украинской писательницы Леси Украинки и княгини Ольги, вторая — портрет оперной певицы Соломеи Крушельницкой. Двое других участников акции держали баннер с надписью «Ратификация Стамбульской конвенции».

Националисты принесли на акцию свою символику, а также плакаты с надписями «Нет легализации проституции», «Права человека — от зачатия!».

Во избежание провокаций со стороны националистов сотрудники правоохранительных органов организовали оцепление участников марша в защиту прав женщин.

Вместе с тем, в ходе акции, националисты из организации «Традиция и порядок», забросали участников марша в защиту прав женщин спасательными кругами и тюльпанами.

«По их словам, спасательные круги должны спасти женщин, которые пришли на женский марш. А тюльпанами они поздравили женщин с 8 марта», — сообщает «Страна.ua».

На данный момент участники марша в защиту прав женщин выдвинулись к Почтовой площади. Люди идут по центральной улице города — Крещатик.