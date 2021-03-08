Москва, 8 марта, 2021, 15:14 — ИА Регнум. Использование отличающихся паролей для различных сервисов и отключение функции автоматического заполнения номера банковской карты и другой информации повысит защиту хранящихся на смартфоне персональных данных. Об этом сообщил специалист по кибербезопасности Андрей Масалович RT.

Интернет в смартфоне

Эксперт отметил, что на смартфонах, компьютерах и других подключенных к интернету устройствах не рекомендуется хранить важные данные. Он сравнил эти устройства с обычными почтовыми ящиками, к которым может получить доступ любой желающий.

«Уровень защиты данных на смартфоне сейчас примерно как уровень защиты вашего почтового ящика», — подчеркнул Масалович.

Он добавил, что повысить уровень защиты можно с помощью выполнения нескольких правил. Во-первых, не рекомендуется использовать одинаковые пароли на разных сервисах. Во-вторых, для расчётов в интернет-сервисах лучше использовать отдельную банковскую карту, на которой будет храниться небольшая сумма денег.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в марте специалисты по информационной безопасности компании Zimperium выявили десятки тысяч уязвимых программ в официальных магазинах мобильных приложений.