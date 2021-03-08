Тирана, 8 марта 2021, 15:39 — REGNUM Премьер-министр Албании Эди Рама 8 марта представил избирателем кандидата в депутаты из рядов возглавляемой им социал-демократической партии, вернувшегося из эмиграции.
Как сообщает албанское новостное агентство Lapsi, политик пообещал, что после победы на выборах его партия будет делать больше для поддержки мигрантов и заявил, что до этого правительство не слышало голос диаспоры из-за того, что этому препятствовала оппозиция, для которой якобы невыгодно улучшение положения диаспоры.
Политик подчеркнул, что массовый выезд населения позволил Албании хоть как-то продержаться на плаву:
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