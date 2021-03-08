Санкт-Петербург, , 15:37 — REGNUM Подмосковный баскетбольный клуб «Химки» переиграли санкт-петербургскую команду «Зенит» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. Об этом 8 марта сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Игра прошла на паркете площадки «СИБУР Арена» в Санкт-Петербурге и закончилась победой гостей со счетом 78:81.

При этом наиболее результативным игроком встречи стал американский форвард хозяев Алекс Пойтресс, который набрал за игру 22 очка.

В состав «Химок» самым результативным стал американский форвард Джордан Мики, набравший во встрече 20 очков.

Отметим, несмотря на проигрыш, «Зенит» сумел сохранить первую позицию в турнирной таблице Единой лиги ВТБ. «Химки» занимают седьмое место.