Москва, , 14:57 — REGNUM Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил о планах обсудить проблему блокировок публикаций СМИ в Facebook с парламентариями из других стран.

«Эта тема станет приоритетной в повестке ближайших международных встреч, в рамках которых мы обменяемся предложениями по решению данной проблемы с коллегами из других стран», — цитирует Володина сайт нижней палаты парламента.

По его мнению, проблема созрела, чтобы обсуждать ее в международных форматах.

Речь может идти о корректировке национального законодательства, о подготовке модельных законов с целью соблюдения прав и свобод граждан, а также обеспечения цифрового суверенитета, предлагает он.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, МИД осудил блокировку публикаций в соцсети Facebook ряда российских СМИ.

В декабре 2020 года президент РФ Владимир Путин подписал закон, направленный на борьбу с цензурой со стороны зарубежных интернет-платформ по отношению к материалам российских СМИ. На первом этапе будет вынесено предупреждение. Если интернет-платформа не исправит нарушение, Роскомнадзор по согласованию с МИД обратится в генпрокуратуру. Ресурсу будет грозить частичная блокировка и замедление его трафика. В качестве крайней меры может быть применена полная блокировка на территории России.

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