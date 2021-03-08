Белград, , 14:56 — REGNUM Премьер-министр Сербии Ана Брнабич заявил, что незаконная прослушка президента Сербии и членов его семьи — это попытка государственного переворота. По словам Брнабич в организации прослушки замешаны функционеры правящей партии, а также высокие чины МВД Сербии.

Напомним, что министр внутренних дел Сербии Александр Вулин после заседания совета безопасности страны в ночь на 7 марта, заявил, что по данным сербских правоохранительных органов президент Александр Вучич и члены его семьи были незаконно прослушаны 1572 раза. Вулин уточнил, что к прослушке причастны высшие чины его министерства и все собранные материалы переданы в отдел прокуратуры по организованной преступности.

«Прослушка президента Сербии Александра Вучича является попыткой госпереворота», — сказала Брнабич.

Она подчеркнула, что расследование должно раскрыть весь преступный механизм прослушки президента и его семьи, до самого «последнего винтика».

При этом Брнабчи заявила, что, по ее мнению, за организацией все этого стоят люди из служб безопасности, в частности, МВД Сербии, а также ряд функционеров правящей Сербской прогрессивной партии, к которой принадлежит сама премьер-министр.

«Эта спайка охватывает и криминальные организации, мафию и часть СМИ в Сербии, как и часть системы правосудия, и без всякого сомнения, есть вмешательство иностранных служб. Целью была дестабилизация Сербии путем физического или другого способа устранения Вучича», — сказала Брнабич.