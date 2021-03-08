Брюссель, , 14:44 — REGNUM Сделка по приобретению американским гигантом Microsoft компании ZeniMax Media получила одобрение Европейской комиссии. Об этом сообщается на сайте Еврокомиссии.

Компания ZeniMax Media занимается разработкой и распространением видеоигр. В частности, она владеет игровыми студиями Bethesda Softworks и id Software. Этим студиями принадлежат серии видеоигр The Elder Scrolls, Fallout, Doom, Quake и другие.

В сентябре 2020 года Microsoft объявила о предстоящей покупке ZeniMax Media за $7,5 млрд. Перед закрытием сделки она должна быть одобрена антимонопольными регуляторами.

В Еврокомиссии одобрили эту сделку без как-либо специальных условий. Чиновники посчитали, что она не окажет серьёзного негативного влияния на рынок.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в ноябре 2020 года финансовый директор Microsoft Тим Стюарт заявил, что выпускаемые студией Bethesda Softworks видеоигры не станут эксклюзивами для консолей Xbox от Microsoft.