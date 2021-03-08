Дубай, ОАЭ, 8 марта 2021, 15:00 — REGNUM Российская теннисистка Анастасия Потапова уверенно обыграла представительницу ФРГ Лауру Зигемунд в матче первого круга турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) серии WTA-1000 в Дубае. Об этом 8 марта сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Спортсменка из России одолела немку в двух сетах со счетом 6:3, 6:2.
Оппонентки провели на корте 1 час 14 минут. За этот временной отрезок Потапова ни разу не подала навылет, четыре раза ошиблась при подаче и смогла реализовать четыре из восьми возможных брейк-пойнтов. Ее соперница за это же время также ни разу не подала навылет, допустила три двойных ошибки и реализовала один из трех брейков.
Отметим, соперницей Потаповой во втором круге теннисного турнира в Дубае станет представительница США Мэдисон Кисс.