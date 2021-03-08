Мюнхен, Германия, , 14:31 — REGNUM Французский полузащитник мюнхенского футбольного клуба «Бавария» Кингсли Коман не стал продлевать контракт со своей командой. Об этом 8 марта сообщает Kicker.

По данным источника, руководство «Баварии» хотело бы продлить контракт с 24-летним футболистом до 2026 года, однако в настоящее время игрок не принял это предложение и на данный момент переговоры между сторонами приостановлены.

Отметим, Кингсли Коман пришел в «Баварию» из туринского «Ювентуса» в 2017 году за €17 млн. В текущем сезоне сыграл за свой нынешний клуб в 19 матчах, отметившись в них тремя голами и девятью результативными передачами.