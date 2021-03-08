п. Большое Голоустное, , 14:13 — REGNUM В Иркутской области, где стартовал Год Байкала, провели спортивные мероприятия прямо на льду Священного озера. Сегодня, 8 марта волонтеры хоккейного матча радовали гостей и волонтеров-девушек цветами в честь международного женского праздника. Акция «Вам, родные» проходит по всей стране.

Волонтёры на Байкале: 8 Марта ОНФ

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В хоккейном матче, который проходил в посёлке Большое Голоустное, принял участие губернатор области Игорь Кобзев и члены регионального правительства, а со стороны звёзд хоккея — председатель Всероссийского общества охраны природы Вячеслав Фетисов и другие известные спортсмены.

Волонтеры Иркутского регионального волонтёрского центра, волонтеры-медики, ВСКС по-мимо помощи в организации матча, также дарили радость и улыбки женщинам.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в Иркутской области, прямо на льду «Священного моря», состоялось торжественное открытие Года Байкала.

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