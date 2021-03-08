Скопье, , 14:29 — REGNUM Первая партия российской вакцины от коронавируса «Sputnik V», которая прибыла в Северную Македонию в воскресенье, 7 марта, будет использована для вакцинации лиц, проживающих в домах престарелых, и страдающих хроническими заболеваниями.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: проблемы с вакцинами и рост заболеваемости – трансляция»

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi Maqedoni, из 200 тысяч заказанных российских вакцин в Северную Македонию прибыли три тысячи. Ранее говорилось о 100 тысячах, однако после того, как Китай отказался называть дату поставок 200 тысяч доз своей вакцины и вернул предоплату, размер заказа у России был увеличен.

Читайте также: Вучич: Сербия не стала доверять ЕС в вопросе поставок вакцин от COVID-19

Сообщается, что поставка вакцин в Северную Македонию была произведена одновременно с отправкой очередной партии вакцин в Сербию.

Читайте также: Пандемия — шанс России вернуть свои позиции в Сербии и на Балканах

Именно благодаря поставкам вакцин из России и Сербии Северная Македония, хоть и с запозданием, смогла начать вакцинацию медицинского персонала и групп риска.

Читайте ранее в этом сюжете: В Северной Македонии за сутки выявили более 330 носителей коронавируса