Москва, , 14:03 — REGNUM Специалисты Центра управления полётами (ЦУП) вместе с экипажем Международной космической станции проработают дальнейший план по устранению утечки воздуха в модуле «Звезда» 8 марта. Об этом сообщили представители ракетно-космической корпорации «Энергия» ТАСС.

Находящиеся на борту МКС космонавты Сергей Рыжиков и Сергей Кудь-Сверчков проконсультируются со специалистами ЦУП с помощью радиосвязи. После этого они подготовят необходимое оборудование для устранения трещины на поверхности модуля.

Предыдущие работы по устранению негерметичности в модуле «Звезда» проводились 5 марта. Тогда космонавт Сергей Рыжиков нанёс на трещину третий слой герметика и установил накладку. 8 и 9 марта будут проведены работы по устранению второй трещины.

Утечка воздуха на МКС была обнаружена в сентябре 2019 года. В ходе последовавших работ в модуле «Звезда» были выявлены повреждения корпуса.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в декабре 2020 года генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявил, что ситуация с утечкой воздуха на МКС не представляет опасности для экипажа станции.

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