Москва, , 14:02 — REGNUM Духовой оркестр московской полиции выступил в Международный женский день в подземном аванзале, слева от колонны-цветка, в вестибюле станции метро «Курская — кольцевая» в Москве. Об этом 8 марта сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Оркестр исполнил произведения праздничного репертуара и в это же время курсанты полиции поздравляли женщин с праздником, а также раздавали им цветы и фотографировались с ними.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что военнослужащие бригады материально-технического обеспечения Центрального военного округа (ЦВО) в Самаре поздравят на площади Куйбышева женщин с Международным женским днем.