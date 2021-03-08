Париж, , 13:55 — REGNUM В Париже из-за отсутствия туристов, вызванного эпидемией COVID-19, предложение долгосрочной аренды жилья выросло почти в 3 раза. Об этом 8 марта сообщает Le Parisien.

По данным онлайн платформа аренды и покупки жилья SeLoger, количество предоставленных на сдачу квартир в Париже увеличилось на 185%. В то же время рост предложения в пригородах Парижа составил от 176 до 250%.

В последние годы, благодаря невероятному спросу на посуточный съем жилья в Париже, многие французы сдавали свое жилье именно таким способом. Но из-за отсутствия туристов во время пандемии коронавируса данный способ получения прибыль стал невозможным. В результате жилье, которое до эпидемии коронавируса сдавалось посуточно, теперь находится на рынке традиционной аренды.

«Вместо того, чтобы оставлять жилье пустым и ждать гипотетических клиентов, хозяева жилья предпочитают получать доход с традиционной аренды», — говорит Флоран Гийошо, научный директор SeLoger.

Также из-за большого количества предложений по сдаче жилья цены на аренду жилья понизились. Так, SeLoger отмечает снижение арендной платы на 1,5% по Парижу.

«У нас никогда не было столько квартир для аренды», — признается Николя Гойе, соучредитель Flatlooker, сайта по управлению арендой.