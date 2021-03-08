Самара, 8 марта 2021, 13:55 — REGNUM Военнослужащие бригады материально-технического обеспечения Центрального военного округа (ЦВО) поздравят женщин на площади Куйбышева в Самаре с Международным женским днем. Об этом 8 марта сообщает корреспондент ИА REGNUM.
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Также военнослужащие будут вручать представительницам прекрасной половины человечества цветы, а военный оркестр выступит с концертной программой.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в Петропавловске-Камчатском поздравят с Международным женским работниц военно-морского госпиталя Тихоокеанского флота (ТФ) ВМФ РФ.