Тверь, , 13:51 — REGNUM Тюльпаны дарят пассажиркам общественного транспорта в Тверской области в честь Международного женского дня «Транспорт Верхневолжья», сообщили в пресс-службе правительства региона. Акция проводится в автобусах, проходящих через центр города.

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Также компания приглашает женщин для работы водителями общественного транспорта — с переобучением за счет предприятия. Потенциальным сотрудницам предлагают бесплатно поменять водительские права можно будет с категории B на D, а также с категории С на D.

«По статистике женщины меньше нарушают правила дорожного движения и реже попадают в ДТП», — отмечает генеральный директор предприятия Анатолий Румянцев.

С начала действия новой транспортной модели было принято на работу более 900 водителей, среди них 47 женщин.