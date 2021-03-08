Скопье, , 15:00 — REGNUM Министр здравоохранения Северной Македонии Венко Филипче 8 марта сообщил о том, что министерство и комиссия по инфекционным заболеваниям порекомендовали правительству ввести комендантский час в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации.

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На своей странице в социальной сети Facebook политик сообщил, что комендантский час предлагается ввести в среду, 10 марта, на время с 22:00 до 5:00. Мера будет действовать по всей стране.

Политик призвал население соблюдать дисциплину, чтобы добиться победы в борьбе с коронавирусом.

В настоящее время из-за задержек поставок вакцинацию от коронавируса в стране проходят только медицинские работники, старики и лица, страдающие хроническими заболеваниями.

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