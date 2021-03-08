Петропавловск-Камчатский, , 13:55 — REGNUM В Петропавловске-Камчатском поздравят с Международным женским днем работниц военно-морского госпиталя Тихоокеанского флота (ТФ) ВМФ РФ. Об этом 8 марта сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Оркестр объединенного командования Войск и сил на Северо-востоке России и ансамбль «Адмиральский час» исполнят для женщин девять музыкальных композиций на территории Многофункционального медицинского центра в Петропавловске-Камчатском.

Кроме того, командование Войск и губернатор Камчатского края Владимир Солодов поздравят представительниц прекрансого пола медицинского центра с праздником и вручат им цветы.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что стихотворный флешмоб в рамках всероссийской акции «Вам, любимые!», которая приурочена к Международному женскому дню, состоялся в Москве.