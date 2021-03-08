Челябинск, , 16:30 — REGNUM В Челябинской области представители движения «Волонтёры Победы» поздравили женщин-ветеранов с Международным женским днём. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM

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В Магнитогорске волонтёры поздравили ветерана Великой Отечественной войны Александру Михайловну Переладову. Эта женщина является кавалером ордена Отечественной войны 2-ой степени, а также награждена медалями «За боевые заслуги», «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941 — 1945 гг.» и «За Победу над Германией». Кроме того, она имеет звание «Ветеран труда». Во время чаепития женщина рассказала молодым людям о том, как попала на фронт, познакомилась со своим мужем, расписалась с ним в Берлине, а затем переехала жить в Магнитогорск. А в конце встречи Александра Михайловна прочитала собравшимся несколько стихотворений.

Как отмечает координатор направления «Связь направлений» Лилия Корнилова, ветеранов становится всё меньше, и многим их них даже тяжело передвигаться по квартире. «Тем ценнее встречи с участниками Великой Отечественной, которые могут поделиться жизненным опытом с молодёжью, рассказать, через что им довелось пройти. Такие встречи проходят ежемесячно», — сказала Лилия Корнилова.

Как отмечает представитель «Волонтёров Победы» Даниил Кирпиченко. в Челябинске активисты подготовили различные подарки, концерты и другие мероприятия, чтобы порадовать тех, кто своей красотой, отвагой и выдержкой до сих пор вдохновляет молодёжь. Отметим, в рамках всероссийской акции «Вам любимые» женщин-ветеранов также чествовали в Миассе, Аргаяше, Троицке и многих других муниципальных образованиях Челябинской области. В Троицке поздравление женщин провели «Волонтёры Победы» вместе со школами №5 и №47». Каждой они подарили цветы и открытку. В Озёрске активисты тоже навестили ветеранов, в частности, Екатерину Васильевну Халтурину. Она родилась в Кировской области, а с окончанием Великой Отечественной войны переехала в Новосибирск, откуда в 1949 году вместе с мужем перебралась в Озёрск. На Южном Урале они вырастили двух дочерей. Екатерина Халтурина имеет большую семью — много внуков и внучек, которые любят её, ценят и часто навещают.

Активисты Аргаяшского отделения поздравили тружениц тыла, детей войны и вдов участников Великой Отечественной войны. В акции также приняли участие школьники и дети, посещающие местный Центр детского творчества. Всего поздравления получили более 200 человек. Поддержку также оказали муниципальный комитет по культуре, Цветочный дом, а также Олег Букин, который поддерживает инициативы в сфере развитие добровольчества на территории Аргаяшского района.

В Миассе активисты поздравили пять женщин, среди них были не только участницы войны, но и труженицы тыла. Им вручили поздравительные письма, которые написали школьники города. Одну труженицу тыла также поздравили и с днём рождения, который у неё будет 9 марта.