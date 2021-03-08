Вашингтон, , 13:45 — REGNUM Затраты на производство электромобилей сравняются с расходами на выпуск автомобилей с двигателями внутреннего сгорания к 2025 году, прогнозирует аналитик UBS Патрик Хаммел. Об этом сообщает газета Barron's.

Хаммел рассказал, что в настоящее время производство массовых автомобилей Golf с двигателем внутреннего сгорания обходится компании Volkswagen примерно на $5 тыс. дешевле, чем сборка автомобилей этого же класса с электрическими двигателями. Повышенные расходы объясняются высокими ценами на аккумуляторные элементы и другие комплектующие для электромобилей.

Эксперт добавил, что благодаря снижению стоимость аккумуляторов затраты на производство автомобилей с ДВС и электрическими двигателями сравняются примерно к 2025 году. Он отметил, что уже в 2040 году многие из автопроизводителей могут полностью отказаться от моделей с двигателями внутреннего сгорания.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в феврале президент Hyundai Motor Чжэ-хун Чан заявил, что в 2021 году глобальный спрос на электромобили вырастет на 30% в годовом исчислении.