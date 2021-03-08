Приштина, , 14:33 — REGNUM Глава косовского «Альянса за будущее Косово» (ААК) Рамуш Харадинай вечером 7 марта выложил на своей странице в социальной сети Facebook видео, в котором осудил манипуляции с голосами на выборах.

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Политик призвал органы правосудия расследовать нарушения порядка в ходе избирательного процесса.

ИА REGNUM). Рамуш Харадинай Манипуляторам, кем бы они ни были и чьи бы интересы не представляли, я желаю понести заслуженное наказание. Приглашаю органы правосудия расследовать нарушения избирательного процесса и предпринять должные меры в соответствии с законом. Плюрализм и демократия свято чтутся внутри Альянса (ААК —).

Запись стала ответом на сделанные 7 марта заявления представителей ЦИК Косово о том, что член ААК, ныне возглавляющая МИД Косово Мелиза Харадинай-Стубла, воспользовалась родственными связями и подкупом, чтобы получить депутатское кресло — недостающие голоса она получила путем кражи голосов у двух своих соратников по партии.

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