Москва, , 13:45 — REGNUM Стихотворный флешмоб в рамках всероссийской акции «Вам, любимые!», которая приурочена к Международному женскому дню, состоялся в Москве. Об этом 8 марта сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Флешмоб проходил на Арбате, около памятника А.С. Пушкину и Н. Гончаровой, а также на других центральных улицах города.

В ходе акции мужчины посвящали женщинам самые нежные и теплые слова русских классиков, а также вручали представительницам прекрасного пола тюльпаны и поздравляли их с праздником. Во флешмобе приняли участие свыше 1,5 тыс. мужчин.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что акция «Поддержим девчонок», приуроченная к Международному женскому дню, пройдет в Екатерининском сквере Санкт-Петербурга.