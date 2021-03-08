Ашхабад, , 14:29 — REGNUM Президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов поздравил соотечественниц с Международным женским днем. Текст поздравления лидера Туркмении был опубликован 8 марта государственным информационным агентством Туркмении «Туркменистан сегодня».

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Глава республики отметил, что «патриотизм, мудрость, чуткость, искренность, самоотверженность, преданность, тактичность» являются качествами матерей, женщин и девушек, которые на протяжении тысячелетий достойно продолжают и почитают «национальные традиции и семейные ценности».

Он также добавил, что туркменские женщины и девушки «самоотверженно трудятся в различных отраслях экономики, принимают активное участие в государственной и общественной жизни».

Бердымухамедов заявил также о высоких заслугах матерей и всех женщин в воспитании подрастающего поколения, а также — о безмерной гордости за их плодотворную деятельность «в государственных, правительственных и административных структурах, в различных отраслях экономики, сферах науки, образования, культуры и здравоохранения, в успешной реализации национальных программ».

«Почитание матерей, девушек, женщин — это исконная традиция туркменского народа. Руководствуясь этим, учитывая особые заслуги в реализации преобразований, масштабных программ, огромные успехи в труде, общественной жизни, весомый вклад в воспитание юных сограждан, мы награждаем наших женщин орденом «Zenan kalby», присваиваем матерям почётное звание «Ene mähri», — добавил он.

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По словам главы республики, в Туркмении женщинам предоставлены льготы, создаются условия для их «достойной жизни и созидательного труда» и «обеспечивается гендерное равенство».

Также Бердымухамедов отметил, что ведется работа по обеспечению прав и интересов женщин, поддержке семьи и материнства. В этом вопросе Туркмения по его словам развивает партнерские отношения с авторитетными международными организациями, в частности, со специализированными структурами и учреждениями ООН.

«В соответствии с Конституцией Туркменистана и общепринятыми нормами международного права, участие женщин на равных правах с мужчинами в общественно-политической, социально-экономической и культурно-гуманитарной деятельности, создание для них равных возможностей, наглядное свидетельство успешной реализации нашего главного девиза «Государство — для человека», — говорится в поздравлении.

Свое праздничное послание, адресованное женщинам, Бердымухамедов завершил пожеланиями им крепкого здоровья, счастья и благополучия.

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Как сообщало ИА REGNUM, в Туркмении 245 многодетных матерей были удостоены звания «Ene mähri» (аналог звания «Мать-героиня»).