8 марта 2021 | Время чтения меньше минуты

Екатеринбург, , 14:17 — REGNUM К 8 Марта на улицах и в цветочных магазинах российских городов вовсю идёт торговля цветами. Не стал исключением и Екатеринбург.

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Все желающие могут приобрести традиционные весенние цветы — тюльпаны, представлены у продавцов также розы, хризантемы и т.д. Бойкой торговле не мешает даже лёгкий морозец.

Ассортимент цветов в гипермаркетах Екатеринбурга Алексей Колчин © ИА REGNUM

Ассортимент цветов в гипермаркетах Екатеринбурга Алексей Колчин © ИА REGNUM

Ассортимент цветов в гипермаркетах Екатеринбурга Алексей Колчин © ИА REGNUM Ассортимент цветов в гипермаркетах Екатеринбурга Алексей Колчин © ИА REGNUM

Ассортимент цветов в гипермаркетах Екатеринбурга Алексей Колчин © ИА REGNUM

Ассортимент цветов в гипермаркетах Екатеринбурга Алексей Колчин © ИА REGNUM Ассортимент цветов в гипермаркетах Екатеринбурга Алексей Колчин © ИА REGNUM

Ассортимент цветов в гипермаркетах Екатеринбурга Алексей Колчин © ИА REGNUM

Ассортимент цветов в гипермаркетах Екатеринбурга Алексей Колчин © ИА REGNUM Ассортимент цветов в гипермаркетах Екатеринбурга Алексей Колчин © ИА REGNUM

Ассортимент цветов в гипермаркетах Екатеринбурга Алексей Колчин © ИА REGNUM

Ассортимент цветов в гипермаркетах Екатеринбурга Алексей Колчин © ИА REGNUM

Ассортимент цветов в гипермаркетах Екатеринбурга Алексей Колчин © ИА REGNUM

Ассортимент цветов в гипермаркетах Екатеринбурга Алексей Колчин © ИА REGNUM Ассортимент цветов в гипермаркетах Екатеринбурга Алексей Колчин © ИА REGNUM

Продажа цветов на центральных улицах Екатеринбурга Алексей Колчин © ИА REGNUM

Продажа цветов на центральных улицах Екатеринбурга Алексей Колчин © ИА REGNUM

Продажа цветов на центральных улицах Екатеринбурга Алексей Колчин © ИА REGNUM

Продажа цветов на центральных улицах Екатеринбурга Алексей Колчин © ИА REGNUM Продажа цветов на центральных улицах Екатеринбурга Алексей Колчин © ИА REGNUM

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