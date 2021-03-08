Екатеринбург, 8 марта 2021, 14:17 — REGNUM К 8 Марта на улицах и в цветочных магазинах российских городов вовсю идёт торговля цветами. Не стал исключением и Екатеринбург.
Следите за развитием событий в трансляции: «Международный женский день 8 Марта — все новости»
Все желающие могут приобрести традиционные весенние цветы — тюльпаны, представлены у продавцов также розы, хризантемы и т.д. Бойкой торговле не мешает даже лёгкий морозец.
Читайте ранее в этом сюжете: «Уфа» в меньшинстве удержала ничью в матче с «Уралом»