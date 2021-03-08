Санкт-Петербург, 8 марта 2021, 13:46 — REGNUM Акция «Поддержим девчонок», приуроченная к Международному женскому дню, пройдет в Екатерининском сквере Санкт-Петербурга. Об этом 8 марта сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Следите за развитием событий в трансляции: «Международный женский день 8 Марта — все новости»
В ходе данного мероприятия триста мужчин поднимут девушек на руки.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что флешмоб «Распускающаяся роза», приуроченный к Международному женскому дню пройдет в московском Центральном парке им. Горького.