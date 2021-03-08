Москва, , 13:46 — REGNUM Акция «Распускающаяся роза», приуроченная к Международному женскому дню, пройдет в московском Центральном парке им. Горького. Об этом 8 марта сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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В ходе данного флешмоба свыше 1 тыс. мужчин развернут в парке полотно в виде розы площадью более 500 кв. метров, в результате чего в Международный женский день в Москве раскроет свой бутон самая большая роза.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в Симферополе в Международный женский день пройдет возложение цветов к памятнику российской императрице Екатерине II Великой.