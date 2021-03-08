Москва, , 13:27 — REGNUM К Международному дню 8 Марта в Москве установлены новые арт-объекты — специальные почтовые ящики в виде сердец, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Идея акции заключается в том, чтобы дать возможности жителям Москвы отправить праздничную открытку и отправить её адресату. Организаторы обещают, что каждое послание будет обязательно доставлено к месту назначения.

«Сердца» появились возле главного входа ВДНХ, в Парке Горького, а также на Тверской улице.