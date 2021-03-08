Москва, , 13:19 — REGNUM Волонтёры и молодёжные организации 8 Марта в Москве проводят акцию «Вам, любимые, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Мероприятие приурочено к Международному женскому дню. Участники акции дарят цветы на пяти железнодорожных вокзалах, девяти станциях метро, а также на бульварах, в скверах и парках. Всего планируется раздать до 100 тыс. цветов.

Кроме того, музыканты проекта «Уличный артист» весь день создают москвичкам хорошее настроение исполнением песен.