Волгоград, , 13:10 — REGNUM Цветы и авторские открытки в честь Международного женского дня вручили волонтёры сотрудникам медицинских учреждений в Волгограде. Добровольцы присоединились к всероссийской акции «Вам, любимые», рассказала 8 марта корреспонденту ИА REGNUM окружной координатор ЮФО и координатор Волгоградской области Всероссийского общественного движения «Волонтёры-медики» Виктория Скоморохова.

Следите за развитием событий в трансляции: «Международный женский день 8 Марта — все новости»

Поздравления и подарки волонтёры адресовали сотрудникам городской клинической больницы скорой медицинской помощи № 25, областного клинического хосписа и областной детской клинической больницы. Цветы в подарок получали и прохожие в Александровском саду — сначала с недоверием, а потом благодарили волонтёров и желали им всего наилучшего.

«Те учреждения, которые мы посетили, они очень активно сотрудничают с волонтёрами и приняли нас отлично. Очень много слов благодарности мы получили от медицинских сотрудников, причём не только в официальных аккаунтах больниц. Многие говорили, что когда ничего не подозревая, в суете рабочих будней бежишь на работу, а здесь играет музыка и тебя встречают с цветами, то это, безусловно, поднимает настроение», — отмечает Виктория Скоморохова.

К акции «Вам, любимые» присоединились в Котово, Елани, Суровикино, Светлом Яре, Котельниково, Калаче-на-Дону, Камышине. На площадках Волгоградского областного центра крови и Центра переливания крови города Камышина в канун 8 марта сдали компоненты для тяжело больных пациентов более 30 человек. В знак благодарности донорам и медперсоналу волонтёры подарили розы, магнитики и оранжевые валентинки.