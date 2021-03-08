Владивосток, , 13:20 — REGNUM Во Владивостоке поздравят с Международным женским днем сотрудниц ткацкой фабрики, которые на протяжении нескольких месяцев изготовляли средства индивидуальной защиты и костюмы для врачей. Об этом 8 марта сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что мужское шествие с поздравительными плакатами и комплиментами к Международному женскому дню состоится в Москве.