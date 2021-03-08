Минск, , 13:47 — REGNUM В Белоруссии за сутки подтвердили 930 случаев заражения SARS-CoV-2, сообщили 8 марта в пресс-службе министерства здравоохранения.

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Всего в стране зарегистрировали 296 441 случай инфицирования, выздоровели 287 197 человек (за сутки выписали 713 человек), скончались — 2047 человек (за сутки умерли девять человек).

«За минувшие сутки выполнено 9 тыс. 872 теста. Всего в стране проведено 5 млн. 017 тыс. 026 тестов», — добавили в минздраве.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее замминистра здравоохранения Белоруссии Дмитрий Чередниченко сообщил, что в конце марта в Белоруссии запустят в промышленное производство вакцину «Спутник V».