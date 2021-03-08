София, , 13:20 — REGNUM Представители болгарской некоммерческой организации «Спаси Софию» призвали градоуправителей столицы Болгарии взять пример с македонских коллег.

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi Maqedoni, в Скопье экологи отметили планомерное инвестирование в строительство велосипедных дорожек.

«София не делает абсолютно ничего для развития велосипедной сети и для того, чтобы способствовать появлению транспортной сети, дружественной к окружающей среде. В Скопье, например, велосипедная дорожка в пять раз длиннее, чем в Софии, что демонстрирует, что такие оправдания как отсутствие средств, пространства, климата и потенциала являются ничтожными», — заявили в организации.

В то время как в центре Софии до сих пор паркуются грузовики, в Скопье за последние три года было построено 15 км велодорожки, при этом муниципалитеты инвестируют в закупки велосипедов и сдачу их в аренду.

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