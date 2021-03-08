Москва, , 13:05 — REGNUM Мужское шествие с поздравительными плакатами и комплиментами, приуроченное к Международному женскому дню, состоится в Москве. Об этом 8 марта сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Шествие с участием мужчин начнется в 14:00 от Андреевского моста и пройдет по Пушкинской набережной, по Фонтанной площади до центрального входа ЦПКиО «Парк горького».

Данная акция будет проходить под аккомпанемент приглашенных барабанщиков, саксофонистов и скрипачей, а участники шествия понесут в руках плакаты с надписями: «Ты самая красивая!», «Я вынес мусор», «Дорогая, ты права!», «Моя мама просто супер» и др.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что участники Ростовской региональной общественной военно-патриотической молодежной организации «Донской Фронт» в Ростове-на-Дону поздравляют представительниц прекрасного пола с Международным женским днем.