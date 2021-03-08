Барнаул, , 12:58 — REGNUM В Главном управлении МЧС России по Алтайскому краю прошла серия мероприятий, посвящённых Международному женскому дню. Накануне праздничных выходных мужчины главка сделали прекрасным дамам замечательный сюрприз: каждой из них были вручены цветы и подарок, сообщает пресс-служба ведомства.

Поздравление с 8 Марта представительниц ГУ МЧС РФ по Алтайскому краю МЧС

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Женщин поздравил начальник Главного управления генерал-майор внутренней службы Александр Макаров. На сцене выступили приглашенные артисты, среди которых — Лев Шапиро, композитор, поэт, исполнитель, автор многих песен для звезд российской эстрады.

Сегодня, 8 марта в дежурной смене Центра управления в кризисных ситуациях (ЦУКС) побывали гости из Алтайского краевого отделения Всероссийского студенческого корпуса спасателей во главе с председателем Совета Евгением Киприяновым. Студенты вручили несущим службу в праздничный день сотрудницам ЦУКС цветы, высказали тёплые слова пожеланий.

Сотрудники первого пожарно-спасательного отряда (г. Барнаул) оригинально поздравили женщин, подготовив для них замечательный видеоролик, собравший уже тысячи просмотров в социальных сетях.

«Ещё раз сердечно поздравляем с 8 Марта женщин, которые наряду с мужчинами несут нелегкую и благородную службу в МЧС России. Жизнь не раз доказывала, что красота и женственность прекрасно сочетаются с такими качествами, как отвага и мужество», — подчеркнули спасатели в своём поздравлении женщинам.

Как уже сообщало ИА REGNUM, подобные акции состоялись сегодня, 8 марта, в Забайкалье и Иркутской области.

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