Ростов-на-Дону, , 13:00 — REGNUM Участники Ростовской региональной общественной военно-патриотической молодежной организации «Донской Фронт» в Ростове-на-Дону поздравляют представительниц прекрасного пола с Международным женским днем. Об этом 8 марта сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Участвующие в акции члены РРОВПМО «Донской Фронт» одеты в костюмы разных эпох и поздравляют женщин с праздником, а также дарят им цветы.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что акция к 8 марта «Километр красоты» с участием волонтёров состоится в Краснодаре.