Ташкент, , 13:20 — REGNUM Прививку от SARS-CoV-2 не рекомендуется делать людям с ВИЧ-инфекцией, страдающим аутоиммунными заболеваниями, лицам, имеющим в анамнезе тяжелые аллергические реакции, беременным и кормящим женщинам, а также лицам до 18 лет.

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Об этом заявил заместитель начальника службы санитарно-эпидемиологического надзора и здравоохранения Нурмат Отабеков, сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения Узбекистана.

«В любом случае решение о вакцинации принимается по результатам медицинского обследования», — добавил Отабеков .

По словам заместителя начальника службы санитарно-эпидемиологического надзора и здравоохранения, лица, получившие прививку в течение получаса после вакцинации должны будут находиться под медицинским наблюдением. Кроме того, в течение трех дней за их состоянием будут наблюдать врачи, которые будут приходить к ним на дом.

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В случае аллергической реакции на прививку, будут привлечены бригады скорой помощи.

Отабеков подчеркнул, что все граждане перед вакцинацией пройдут медицинский осмотр, что должно предотвратить непредвиденные осложнения.

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