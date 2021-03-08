Краснодар, , 13:00 — REGNUM Акция к 8 марта «Километр красоты» с участием волонтёров состоится в Краснодаре. Об этом 8 марта сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Акция проходит в рамках Пятой всероссийской акции к 8 марта «Километр красоты» и в ходе нее ее участники должны пройти не менее 1 км, одаривая всех встречающихся на их пути представительниц прекрасного пола цветами и комплиментами.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что праздничный органный концерт к Международному женскому дню состоится в Белгороде.