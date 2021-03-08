Москва, , 13:10 — REGNUM Заявление представителя Генштаба Украины Богдана Сеника о «российском следе» в информации о формировании ЛГБТ-подразделений в рядах ВСУ вызвало реакцию среди интернет-пользователей. Граждане оставили свои комментарии 8 марта в социальной сети Facebook.

«Я думала, удивляться нечему больше, а нет, есть чему!», — поделилась Амина А.

Многие пользователи считают, что даже если это неправда, то реакция на подобные сообщения Генштаба страны всё равно выглядит смешной. Люди уверены, что такая структура просто не должна давать комментарии на подобные темы.

«Ну, ей богу уже смешно это всё читать. Такое впечатление, что Путин всемогущ, а эти просто тупые», — пишет Антонина М.

Некоторые комментаторы предположили, что слух о лгбт-подразделениях Украины могли пустить поклонники американской армии, где подобные структуры были созданы.

«По-моему совершенно очевиден американский след!», — считает Адэлий Т.

Часть людей пришла к выводу, что ситуация в украинской армии на столько плохая, что военным приходится обращать внимание на столь незначительные вбросы, давая им дополнительный толчок для распространения.

«Ну, вот казалось, что они уже на самом днище, но нет, всё стучатся и стучатся снизу», — написала Любовь Г.

Напомним, 7 марта украинский «24 канал» опубликовал материал, в котором представитель Генштаба Украины Богдан Сеник заявил о «российском следе» в информации о формировании ЛГБТ-подразделений в рядах ВСУ.