Иркутск, , 12:40 — REGNUM Несмотря на праздник 8 Марта, многие сотрудницы ГУ МЧС РФ по Иркутской области сегодня работают. Подарить им хорошее настроение, улыбки и цветы вызвались добровольцы регионального отделения Всероссийского студенческого корпуса спасателей (ВСКС) в рамках акции «Вам, любимые!», приуроченной к Международному женскому дню.

Поздравление женщин-спасателей в Иркутске ВСКС

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Представительницы прекрасного пола с удовольствием принимали поздравления и даже немного смутились от такого пристального внимания.

Участник акции Иркутского регионального отделения Всероссийского студенческого корпуса спасателей (ВСКС) «Вам, любимые!» ВСКС

«Дорогие женщины! Желаем вам всегда чувствовать себя любимыми, уверенными в себе, неотразимо красивыми и очаровательными. И пусть вам всегда сопутствуют цветы, улыбки и комплименты!» — отмечают участники акции.

Поздравление женщин-спасателей в Иркутске ВСКС

Как уже сообщало ИА REGNUM, аналогичная акция прошла сегодня в Забайкалье.

Сотрудница ГУ МЧС по Иркутской области с в день 8 Марта ВСКС

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