Иркутск, 8 марта 2021, 12:40 — REGNUM Несмотря на праздник 8 Марта, многие сотрудницы ГУ МЧС РФ по Иркутской области сегодня работают. Подарить им хорошее настроение, улыбки и цветы вызвались добровольцы регионального отделения Всероссийского студенческого корпуса спасателей (ВСКС) в рамках акции «Вам, любимые!», приуроченной к Международному женскому дню.

Поздравление женщин-спасателей в Иркутске
Поздравление женщин-спасателей в Иркутске
ВСКС

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Представительницы прекрасного пола с удовольствием принимали поздравления и даже немного смутились от такого пристального внимания.

Участник акции Иркутского регионального отделения Всероссийского студенческого корпуса спасателей (ВСКС) «Вам, любимые!»
Участник акции Иркутского регионального отделения Всероссийского студенческого корпуса спасателей (ВСКС) «Вам, любимые!»
ВСКС

«Дорогие женщины! Желаем вам всегда чувствовать себя любимыми, уверенными в себе, неотразимо красивыми и очаровательными. И пусть вам всегда сопутствуют цветы, улыбки и комплименты!» — отмечают участники акции.

Поздравление женщин-спасателей в Иркутске
Поздравление женщин-спасателей в Иркутске
ВСКС

Как уже сообщало ИА REGNUM, аналогичная акция прошла сегодня в Забайкалье.

Сотрудница ГУ МЧС по Иркутской области с в день 8 Марта
Сотрудница ГУ МЧС по Иркутской области с в день 8 Марта
ВСКС

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