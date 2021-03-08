Рязань, , 12:48 — REGNUM Мужчины-руководители Рязанской области прочли женщинам стихотворение Михаила Берковича «Ей имя — Женщина!». Видеоролик разместили 8 марта в социальных сетях, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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В поздравлении приняли участие губернатор Николай Любимов, глава регионального Следкома Владимир Никешкин, начальник УМВД Владимир Алай, врио начальника МЧС региона Александр Савуков, председатель областной думы Аркадий Фомин и другие.

«Дорогие женщины! Ваше терпение, мудрость и надёжность, умение заботиться о близких и добиваться успехов в профессии по-настоящему восхищают нас. В работе мы опираемся на ваши знания, профессионализм и интуицию. В жизни ваша поддержка помогает справиться с любыми сложностями. Милые рязаночки! Сегодня наше поздравление для каждой и о каждой из вас — загадочной, многогранной, сильной, мягкой, верной и родной. С праздником!» — написал на своей странице в социальной сети глава региона.

Губернатор напомнил, что поддержка семьи, материнства и детства является одним из приоритетов государственной политики.