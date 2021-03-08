Белгород, , 13:01 — REGNUM Праздничный органный концерт к Международному женскому дню состоится в Белгороде. Об этом 8 марта сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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В концерте будут принимать участие лауреат международных конкурсов Тимур Халиуллин (орган) и камерный оркестр MezzoMusic. В программе концерта прозвучат произведения композиторов И. С. Баха, Й. Гайдна и А. Сальери.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в Пензе 8 марта проводятся бесплатные экскурсии по зоопарку для мам и бабушек, приуроченные к Международному женскому дню.