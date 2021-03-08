Куала-Лумпур, , 12:37 — REGNUM Малазийская авиакомпания AirAsia планирует начать производство летающих автомобилей до конца 2022 года, заявил генеральный директор AirAsia Тони Фернандес. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

Как и другие авиакомпании, AirAsia пострадала от пандемии новой коронавирусной инфекции и сопутствующих ей ограничений на путешествия. Для минимизации подобных рисков в будущем руководство компании решило расширить сферу деятельности.

Генеральный директор AirAsia Тони Фернандес рассказал, что одним из новых направлений бизнеса компании станет производство аэромобилей. Он заявил, что до запуска производства осталось около полутора лет.

Фернандес добавил, что выпускаемые компанией аэромобили будут относиться к винтокрылым летательным аппаратам и иметь до четырёх посадочных мест. Планируется, что эти аппараты будут использоваться в службах аэротакси.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в декабре 2020 года российская компания Scienex Technology представила прототип аэромобиля Flyter.

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