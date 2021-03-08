Обнинск, Калужская область, , 12:47 — REGNUM В Обнинске Калужской области 8 марта стартовали соревнования по лыжным гонкам «XX-й Докторский марафон». Состязания приурочены к празднованию 65-й годовщине первого наукограда России, сообщили корреспонденту ИА REGNUM организаторы гонок.

На лыжне Скрин страницы лыжный «ДОКТОРСКИЙ МАРАФОН» «ВКонтакте»

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В «Докторских гонках» 2021 года принимают участие более 400 человек. Марафон проходит на лыжероллерной трассе спортивной школы олимпийского резерва «Квант». «Докторские гонки» популярны среди медиков — лыжников России. Организаторы привлекают к соревнованиям любителей лыжного спорта всех возрастов, а также членов национальной сборной страны. Лыжная гонка в Обнинске традиционно проходит в Международный женский день 8 марта.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, с 2010 года «Докторские гонки» посвящаются памяти обнинской лыжницы Марии Крыловой — дочери главных организаторов соревнований доктора медицинских наук Валерия Крылова и Любови Родионовой. Лыжница Мария Крылова трагически погибла в конце 2009 года.

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