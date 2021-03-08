Москва, , 12:30 — REGNUM Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров поздравил российских женщин с Международным женским днем, который отмечается 8 марта.

Следите за развитием событий в трансляции: «Международный женский день 8 Марта — все новости»

Глава российского внешнеполитического ведомства пожелал российским женщинам здоровья и радости, а также отметил их труд по сохранению тепла и домашнего уюта.

«Вы — наше вдохновение! Неслучайно во все времена мужчины посвящали женщинам музыку и стихи, творили и создавали свои лучшие произведения с вашими именами на устах», — сказал Лавров.

По словам Ларова, женщина так или иначе сопровождает мужчину на протяжении всей жизни и даже более того — она дарит ему жизнь. Российские мужчину сделают все, чтобы женщины были окружены вниманием и заботой и чаще улыбались.

«Желаю вам солнечного, весеннего настроения, воплощения самых амбициозных планов и всего самого наилучшего!» — сказано в поздравлении Сергея Лаврова.

Примечательно, что все послы Российской Федерации и постоянные представители в разных странах мира обратились к женщинам этих стран с поздравлениями причем на языке государств, в которых они находятся.