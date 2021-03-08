Сыктывкар, , 12:30 — REGNUM В селе Ыб Сыктывдинского района Республики Коми в Международный женский день запущена туристическая экскурсионная программа «О, женщины, вам имя — совершенство». Об этом 8 марта сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Данная программа включает в себя знакомство с финно-угорскими легендами о любви, женскими обязанностями и традициями быта у финно-угров, признания в любви и сувенирные мастер-классы.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что студенты Саратовского архитектурно-строительного колледжа, являющихся членами студенческого спасательного отряда ВСКС «Вектор», поздравят с 8 марта женщин из Службы спасения области, которые в праздничный день находятся на боевом посту.