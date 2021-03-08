Саратов, , 12:25 — REGNUM Студенты Саратовского архитектурно-строительного колледжа, являющиеся членами студенческого спасательного отряда ВСКС «Вектор», поздравят с Международным женским днем женщин из Службы спасения области, которые в праздничный день находятся на боевом посту. Об этом 8 марта сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Также члены спасательного отряда ВСКС «Вектор» подарят женщинам из Службы спасения цветы.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что волонтеры поздравляют женщин с Международным женским днем на Театральной площади Курска.