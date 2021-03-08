Бишкек, , 12:27 — REGNUM В столице Киргизии — городе Бишкеке, а также в городе Ош состоялись марши в защиту прав женщин, сообщает 8 марта издание «24KG».

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В Бишкеке в акции приняли участие около трехсот женщин, которые прошлись маршем от «Белого дома» до памятника Уркуе Салиевой.

В городе Ош участие в марше приняли около пятидесяти человек. Лозунгом участниц акции был «Нам нужны права, а не цветы». Участницы шествия скандировали «Нет — значит нет, стоп — значит стоп», «Сначала бьет, потом убьет». В руках у митингующих были плакаты с призывами к защите прав женщин.

Отметим, аналогичный марш и митинг проходят сегодня в Алма-Ате (Казахстан).