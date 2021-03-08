Курск, 8 марта 2021, 12:22 — REGNUM Волонтеры поздравляют женщин с Международным женским днем на Театральной площади Курска. Об этом 8 марта сообщает корреспондент ИА REGNUM.
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Поздравление проходит в рамках всероссийской акции «Вам, любимые» и в ходе него добровольцы дарят женщинам цветы.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что праздничный трамвай к Международному женскому дню запустили по утвержденному маршруту в Пятигорске.